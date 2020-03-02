"Selfie çekeyim" derken başına öyle bir şey geldi ki...

Sosyal medya ve selfie çılgınlığı giderek büyüyor. Özellikle artık hayatlarımızın olmazsa olmazı haline gelen akıllı telefonların kamera teknolojilerinin daha da gelişmesi ile birlikte her anımızı sosyal medyada paylaşmak ister hale geldik. Ancak daha fazla beğeni almak için girişilen fotoğraf denemelerinde bazı talihsizlikler de yaşanmıyor değil. İşte selfie çekeyim derken yaşanan talihsizlikler...