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"Selfie çekeyim" derken başına öyle bir şey geldi ki...

Sosyal medya ve selfie çılgınlığı giderek büyüyor. Özellikle artık hayatlarımızın olmazsa olmazı haline gelen akıllı telefonların kamera teknolojilerinin daha da gelişmesi ile birlikte her anımızı sosyal medyada paylaşmak ister hale geldik. Ancak daha fazla beğeni almak için girişilen fotoğraf denemelerinde bazı talihsizlikler de yaşanmıyor değil. İşte selfie çekeyim derken yaşanan talihsizlikler...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 18:43
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Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki...

Ancak bazı fotoğraflar oldukça tehlikeli yerlerde çekilmiş.

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Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki...

Tıpkı bu fotoğraf gibi...

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Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki...
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Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki...

Bu görüntüyü görenler ise genç kızın hala hayatta olduğu için çok şanslı yorumlarını yapıyor.

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Selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki...