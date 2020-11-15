Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşkınlık yarattı! Onu şimdi tanımak neredeyse imkansız

Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşkınlık yarattı! Onu şimdi tanımak neredeyse imkansız... Biz onu başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın yer aldığı Şekerpare filmiyle tanıyoruz ama o pek çok Yeşilçam filmde rol aldı. Hababam Sınıfı Güle Güle, Dolap Beygiri, Dil Yarası bunlardan bazıları...Yeşilçam'ı güzelliği ile mest eden Yaprak Özdemiroğlu daha sonraları beyazperdeden elini eteğini çekti ve daha sakin bir hayatı seçti. Yeşilçam'ın en çok sevilen filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu'na bir de şimdi bakın... İşte başta Yaprak Özdemiroğlu olmak üzere, ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 12:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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