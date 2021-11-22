Şehidin kızından babasına duygu dolu sözler: Başardım

9 AY ZORLU EĞİTİM

Bir şehit kızı olarak şehit çocukların yanında olmak istedim, onun için lisans ve yüksek lisans eğitimimi psikoloji alanında yaptım. Şehit çocuklarına, ailelerine, gazilerimize ve onların çocuklarına gönüllü olarak profesyonel psikolojik terapi desteği sağladım. Kendi duygusal dünyam ve yaşadıklarım, onları daha kolay anlamamı sağladı. Birbirimizin yaralarını sardık ve kenetlenip daha güçlü olduk. Sonrasında ise Jandarma Komando eğitimine başladım. Çok zorlu bir eğitim süreciydi, 3 ay temel askeri eğitimi, 6 ay komando eğitimi aldım. Komando eğitiminde çok zorlandığım anlar oldu, çok zorlu bir eğitim süreci. Ancak her seferinde aklıma babam geldi ve ona verdiğim söz beni güçlü kıldı.