01 Aralık 2023, Cuma
Seçil Erzan vurgununda flaş gelişme! Semih Kaya ve menajeri zorla getirilecek
Çok sayıda futbolcu ve iş insanın milyonlarca dolar dolandırıldığı Seçil Erzan olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Seçil Erzan'ın, "Parasını vermeme rağmen yakamı kurtaramadım. Beni sürekli tehdit etti" dediği eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir hakkında zorla getirilme kararı çıkarttı.
Giriş Tarihi: 01.12.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 09:24
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