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Haberler Galeri Savcı 'Elinde bıçağın ne işi vardı?' diye sordu! Kadir Şeker'den şaşırtan cevap

Savcı 'Elinde bıçağın ne işi vardı?' diye sordu! Kadir Şeker'den şaşırtan cevap

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in (20), olayın keşfi sırasında savcının, "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, "Bıçağı internetten tespih çeker gibi oyun oynamak için aldım" karşılığını verdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.10.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 11:02
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Savcı 'Elinde bıçağın ne işi vardı?' diye sordu! Kadir Şeker'den şaşırtan cevap

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Savcı 'Elinde bıçağın ne işi vardı?' diye sordu! Kadir Şeker'den şaşırtan cevap

19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Şeker'in yargılanmasına Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

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Savcı 'Elinde bıçağın ne işi vardı?' diye sordu! Kadir Şeker'den şaşırtan cevap

'TESPİHLE OYNAR GİBİ OYNAMAK İÇİN ALMIŞ'

Konya'da olay yerindeki keşif sırasında Kadir Şeker'in savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı. Keşif sırasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tutanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, "Lanet olsun" dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.

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Savcı 'Elinde bıçağın ne işi vardı?' diye sordu! Kadir Şeker'den şaşırtan cevap

AYŞE DIRLA'NIN RAPORU: DARP YOK

Özgür Duran tarafından darbedildiği öne sürülen Ayşe Dırla hakkında 9 Şubat günü Konya Numune Hastanesi'nden verilen raporda ise 'Darp, cebir izi yoktur' ifadeleri yer aldı.

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Savcı 'Elinde bıçağın ne işi vardı?' diye sordu! Kadir Şeker'den şaşırtan cevap

'HAK ETMEDİĞİMİZ DURUMLAR YAŞADIK'

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç (48), oğlunu kaybedeli 8 ay olduğunu, acısını halen yaşadığını kaydetti. Oğlunun kötü biri olmadığını söyleyen Dalkılıç, "Hak etmediğimiz durumlar yaşadık. Küfürlere maruz kaldık. Çocuğumun mezar yerine kadar sorunlar yaşadık" dedi.

Kadir Şeker ve avukatlarının, 'kadına şiddet' gerekçesini savunmalarının temeli yaptıklarını anlatan Dalkılıç, "Kadına şiddet diye bir şey yok. O şekilde yola çıktılar. Ayşe Dırla'nın darbedilmediğine dair rapor var" diye konuştu.