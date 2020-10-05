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Savcı 'Elinde bıçağın ne işi vardı?' diye sordu! Kadir Şeker'den şaşırtan cevap
Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in (20), olayın keşfi sırasında savcının, "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, "Bıçağı internetten tespih çeker gibi oyun oynamak için aldım" karşılığını verdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.10.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 11:02
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