'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı

Edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek "Savcı akrabam var" diyerek tehditler savurdu.