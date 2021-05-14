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Haberler Galeri 'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı

'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı

Antalya'da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek "Savcı akrabam var" dedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, gazetecilerce görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 14.05.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 15:17
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'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti.

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'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı

Edinilen bilgiye göre rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek "Savcı akrabam var" diyerek tehditler savurdu.

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'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı

O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin S. Kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı.

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'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı

Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak "Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah'ım" diyerek bağırdı.

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'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı

Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K'nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.