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'Savcı akrabam var' diyerek polisin üzerine yürüdü! Elleri kelepçeliyken etmediğini bırakmadı
Antalya'da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek "Savcı akrabam var" dedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, gazetecilerce görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 14.05.2021 15:17Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 15:17