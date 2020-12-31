Sapanca Gölü su seviyesi | Rıhtımlar ortada kaldı

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan ölçümlere göre göldeki su seviyesi 32.50'den 30.34 metre seviyesine düştü. Sapanca ilçesindeki bazı sahillerde sular yaklaşık 20 metre kadar çekildi. Suların çekilmesiyle rıhtımlar ortada kaldı.

