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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Sapanca Gölü su seviyesi | Rıhtımlar ortada kaldı Sapanca Gölü su seviyesi | Sakarya'da Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30.34 metre seviyesine inerek, sahil kesiminden yaklaşık 20 metre çekilme yaşandı. Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Asude Ateş kuraklıkla ilgili sıkıntı yaşandığını belirterek, göldeki su seviyesinin 30 metrenin altına inmesi durumunda sadece insani amaçlı kullanılmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:45
Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ının, Kocaeli'nin ise yüzde 15'inin karşılandığı Sapanca Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan ölçümlere göre göldeki su seviyesi 32.50'den 30.34 metre seviyesine düştü. Sapanca ilçesindeki bazı sahillerde sular yaklaşık 20 metre kadar çekildi. Suların çekilmesiyle rıhtımlar ortada kaldı.
Sapanca Gölü havzası üzerinde ciddi bir su stresi oluştuğunu belirten Doç. Dr. Asude Ateş, "Sapanca Gölü, şehrimizin en önemli içme suyu kaynağı ve bizim de gözbebeğimiz.
Şu süreçte baktığımızda, bugün aldığımız verilere göre 30.34 metre kotunda Sapanca Gölü. 30 metre altına inmeye başladığında Sapanca Gölü'ndeki suyun sadece insani amaçlı kullanılmasına öncelik verilmesi gerekiyor" dedi.
'KURAK MEVSİMLERE GEÇİŞ OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ' 2014 yılında Sapanca Gölü'nde su seviyesinin 29.20 metre seviyesini indiğini hatırlatan Doç. Dr. Asude Ateş, "Şu anki duruma baktığımızda zaten kuraklıkla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz.