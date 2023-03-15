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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle yarın (15 Mart) il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi. Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 01:05 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 01:54
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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden 1 kişi tedavi altına alındı.

Kentte akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.

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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.

Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.

Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır."