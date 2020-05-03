Şanlıurfa’da dolu yağışı ekili arazileri vurdu! Siverek’te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi

Aşağı Taşlı Mahallesi'nde Naif Bozkoyun'a ait olan arpa, buğday ve mercimek ürünlerinin ekili olduğu 500 dönüm arazi de hasar meydana geldi. Tarla sahibi Naif Bozkoyun,' Dolunun vurduğu tarlalarında sağlam hiç bir mahsulün kalmadığı, sadece ekinlerin saplarının kaldığını ve zararlarının çok büyük olduğunu' söyleyerek yetkililerden yardım istedi.