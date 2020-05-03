03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şanlıurfa’da dolu yağışı ekili arazileri vurdu! Siverek’te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi

Şanlıurfa’da dolu yağışı ekili arazileri vurdu! Siverek’te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışı, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Aşağı Taşlı, Acemoğlu, Batı, Uzuncuk, Şekerli ve civar kırsal mahallelerde, buğday, mercimek, arpa ekili binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 09:41
  • 1
  • 10
Şanlıurfa’da dolu yağışı ekili arazileri vurdu! Siverek’te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı bir çok kırsal mahallede binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi.

  • 2
  • 10
Şanlıurfa’da dolu yağışı ekili arazileri vurdu! Siverek’te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışı, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Aşağı Taşlı, Acemoğlu, Batı, Uzuncuk, Şekerli ve civar kırsal mahallelerde, buğday, mercimek, arpa ekili binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü.

  • 3
  • 10
Şanlıurfa’da dolu yağışı ekili arazileri vurdu! Siverek’te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi

Yaklaşık yarım saat süren şiddetli dolu yağışı, en fazla, ilçeye 30 kilometre mesafede bulunan Aşağı Taşlı Mahallesinde hasara neden oldu. Çiftçilerin iddiasına göre, mahallede yaklaşık 5 bin dönüm arazi zarar gördü.

  • 4
  • 10
Şanlıurfa’da dolu yağışı ekili arazileri vurdu! Siverek’te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi

Dolu yağışının vurduğu bölgelerde bulunan çiftçiler, kendilerine bir ayrıcalık tanınıp, borç ve kredilerinin ertelenmesi ve devlet tarafından desteklenmelerini istedi. Çiftçiler, dolu yağışı nedeniyle ürün kayıplarının yüzde 90'ı bulduğunu iddia etti.

  • 5
  • 10
Şanlıurfa’da dolu yağışı ekili arazileri vurdu! Siverek’te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi

Aşağı Taşlı Mahallesi'nde Naif Bozkoyun'a ait olan arpa, buğday ve mercimek ürünlerinin ekili olduğu 500 dönüm arazi de hasar meydana geldi. Tarla sahibi Naif Bozkoyun,' Dolunun vurduğu tarlalarında sağlam hiç bir mahsulün kalmadığı, sadece ekinlerin saplarının kaldığını ve zararlarının çok büyük olduğunu' söyleyerek yetkililerden yardım istedi.