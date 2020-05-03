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Şanlıurfa’da dolu yağışı ekili arazileri vurdu! Siverek’te dolu yağışı binlerce dönüm ekili araziye zarar verdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışı, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Aşağı Taşlı, Acemoğlu, Batı, Uzuncuk, Şekerli ve civar kırsal mahallelerde, buğday, mercimek, arpa ekili binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü.
Giriş Tarihi: 03.05.2020 09:37Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 09:41