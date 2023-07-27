Samsun’da 112 sapığı bir haftada 84 kez aradı! Akılalmaz bahane

'BİLGİLENDİRMELER DE DAHİL EDİLİYOR'

Asılsız ve gereksiz ihbarların çok fazla olduğunu vurgulayan Demir, "Yalnız bizi bilgilendirme ve danışmak için arayanların sayısı da bir hayli fazla. Yazılımımızda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar vakaya dönüşmemişse, oraya bir ekip çıkarmamışsak; asılsız ve gereksiz ihbar olarak geçiyor. Bununla alakalı bakanlığımız bir çalışması var. Yılbaşına kadar tamamlanmış olacak. Tüm bunlara rağmen Samsun'da asılsız ve gereksiz ihbarların oranı yüzde 42,87" diye konuştu.