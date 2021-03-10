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Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza: “Ben araçtaydım şoför ve diğer kişi kaçtı”

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında garip bir trafik kazası meydana geldi. Duble yolda kontrolden çıkarak bariyerlerin arasında bulunan su kanalına giren otomobilde yolcu olarak bulunan alkollü şahıs, sürücü ve diğer bir kişinin kaza sonrası kaçtığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 10.03.2021 01:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 01:46
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Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza: “Ben araçtaydım şoför ve diğer kişi kaçtı”
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Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza: “Ben araçtaydım şoför ve diğer kişi kaçtı”
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Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza: “Ben araçtaydım şoför ve diğer kişi kaçtı”
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Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza: “Ben araçtaydım şoför ve diğer kişi kaçtı”
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Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza: “Ben araçtaydım şoför ve diğer kişi kaçtı”
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