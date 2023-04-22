Sabah işe giderken uykusuzluk sorununa İbn-i Sina'dan 10 asırlık reçete! Stres ve yorgunluğa bıçak gibi tedavi! "En az 5 kilo olması lazım"

Her sabah uyandığında uykusuzluk sorunu çekenlere İbni-i Sina'dan 1000 yıllık reçete geldi. Modern dünyanın güncel ve sık rastlanan hastalıklarından olan uykusuzluk, depresyon, stres ve yorgunluğuna çözüm geldi. İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olan İbn-i Sina'nın uykusuzluk tedavisi bilimsel olarak da kanıtlandı. İşte yorgunluğu bıçak gibi kesen tedavi...