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Haberler Galeri Sabah işe giderken uykusuzluk sorununa İbn-i Sina'dan 10 asırlık reçete! Stres ve yorgunluğa bıçak gibi tedavi! "En az 5 kilo olması lazım"

Sabah işe giderken uykusuzluk sorununa İbn-i Sina'dan 10 asırlık reçete! Stres ve yorgunluğa bıçak gibi tedavi! "En az 5 kilo olması lazım"

Her sabah uyandığında uykusuzluk sorunu çekenlere İbni-i Sina'dan 1000 yıllık reçete geldi. Modern dünyanın güncel ve sık rastlanan hastalıklarından olan uykusuzluk, depresyon, stres ve yorgunluğuna çözüm geldi. İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olan İbn-i Sina'nın uykusuzluk tedavisi bilimsel olarak da kanıtlandı. İşte yorgunluğu bıçak gibi kesen tedavi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 16:54
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Sabah işe giderken uykusuzluk sorununa İbn-i Sina’dan 10 asırlık reçete! Stres ve yorgunluğa bıçak gibi tedavi! En az 5 kilo olması lazım

Özellikle çalıştığı ya da okula gittiği için sık sık yeterli uyuyamadığından şikayet edenler için altın değerinde tedavi geldi. İbn-i Sina tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kadar kitap yazdı. Eğer doktora gidip herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmadıysanız bu tedaviye kulak verin. İşte sabah işe giderken uykusuzluk sorununuzu kökten çözecek reçete...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sabah işe giderken uykusuzluk sorununa İbn-i Sina’dan 10 asırlık reçete! Stres ve yorgunluğa bıçak gibi tedavi! En az 5 kilo olması lazım

Vücudun yenilenme aşamasında olan uyku, en önemli saatlerdir. İbn-i Sina bu saat aralığında bir insanın en derin uyku moduna girmesi gerektiğinin altını çizmiş. 1000 yıl önce İbn-i Sina'nın uyku konusundaki uyarıları günümüzde halen bilim insanları tarafından araştırılıyor.

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Sabah işe giderken uykusuzluk sorununa İbn-i Sina’dan 10 asırlık reçete! Stres ve yorgunluğa bıçak gibi tedavi! En az 5 kilo olması lazım

Kaliteli bir uyku için ağır yorganın altını çizen, ünlü alimin bu konudaki tavsiyeleri aslında yüzyıllar boyunca Anadolu topraklarında yaygındı. İnek ve koyun yünlerinden yapılan bu ağır yorganların uyku üzerindeki etkilerini duyanlar ise şaşırıyor.

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Sabah işe giderken uykusuzluk sorununa İbn-i Sina’dan 10 asırlık reçete! Stres ve yorgunluğa bıçak gibi tedavi! En az 5 kilo olması lazım

İNCE YAPILI YORGAN YETERLİ DEĞİL!

İbn-i Sina, köy hayatındaki sağlıklı yaşamın sırrını yüzyıllar önce şifa kitaplarında verdi. Sina'ya göre en derin uyku hali özellikle kış aylarında ağır yorgan altlarında yapılır. İnce yapılı yorgan ya da pikeler vücudun yeteri oranda ısınmasını engeller. Bu da melatonin hormonunu harekete geçirir.

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Sabah işe giderken uykusuzluk sorununa İbn-i Sina’dan 10 asırlık reçete! Stres ve yorgunluğa bıçak gibi tedavi! En az 5 kilo olması lazım

EN AZ 5 KİLO!

Basınç uyarısıyla vücudun dingileştiren ağır yorganların en azının 5 kilo olması gerektiği belirtildi. Ünlü alimin bu açıklamaları üzerine bilimsel araştırmalarda da vücut sıcaklığının artması derin uykuya neden olduğu ortaya çıkarıldı.