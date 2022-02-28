SAATLERCE SÜRECEK! İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak?

İstanbul su kesintisi ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. İSKİ tarafınadn yapılan açıklamada, bakım onarım çalışmalar nedeniyle 7 ilçede saatlerce sürecek su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından hangi ilçelerde kesinti yapılacağı ve su kesintisinin saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak? İşte cevaplar...