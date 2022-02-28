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SAATLERCE SÜRECEK! İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak?

İstanbul su kesintisi ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. İSKİ tarafınadn yapılan açıklamada, bakım onarım çalışmalar nedeniyle 7 ilçede saatlerce sürecek su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından hangi ilçelerde kesinti yapılacağı ve su kesintisinin saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 11:02
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SAATLERCE SÜRECEK! İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak?

İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un 7 ilçesinde 18 saat su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi duyurusunun yayımlanmasının ardından kesinti yapılacak bölgeler merak ediliyor. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak? İşte son gelişmeler...

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SAATLERCE SÜRECEK! İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul su kesintisi 01-02 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. İşte kesinti yapılacak bölgeler ve saatleri:

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SAATLERCE SÜRECEK! İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak?

01 MART'TA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

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SAATLERCE SÜRECEK! İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak?

ÜSKÜDAR

Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arası

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SAATLERCE SÜRECEK! İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak, bitecek? Kesinti hangi ilçelerde olacak?

ÜMRANİYE

Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arası