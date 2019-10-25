Rusya'da akılalmaz görüntüler! Görenler hayatının şokunu yaşadı

Bir dozer sürücüsü, aracın kepçe bölümünü tepsi olarak kullandı ve köfte pişirdi. Sürücünün tuhaf yemek keyfi beğeni ve yorum rekoru kırdı. Çok sayıda kullanıcı sürücünün kepçeyle köfte pişirmesine bir anlam veremedi. Bir kullanıcı, "Sanırım hayatımda gördüğüm en tuhaf şey" yazdı. Bir başka kullanıcı ise kepçeyle köfte pişirmenin pek de sağlıklı olmadığına dikkat çekti