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Rusya'da akılalmaz görüntüler! Görenler hayatının şokunu yaşadı

Rusya'dan gelen görüntüler, görenleri çok şaşırtıyor. Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Rusya'da sıradan bir gün geçiren insanların gülümseten anları kameralara böyle yansıyor. İşte metroda, sokakta, otobüste,düğünde,havuzda kısacası hayatın her alanında oldukça ilginç anların yaşandığı Rusya'dan komik görüntüler. Bu kareleri başka yerde göremezsiniz...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:22
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Rusya'da akılalmaz görüntüler! Görenler hayatının şokunu yaşadı

Rusya'da çekilen görüntüler zaman zaman sosyal medyada viral haline geliyor.

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Rusya'da akılalmaz görüntüler! Görenler hayatının şokunu yaşadı

Instagram'daki crazyinrussia hesabı da Rusya'da çekilen ilginç görüntüleri paylaşıyor.

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Rusya'da akılalmaz görüntüler! Görenler hayatının şokunu yaşadı

Hesabın yaptığı bir paylaşım sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Rusya'da akılalmaz görüntüler! Görenler hayatının şokunu yaşadı

Bir dozer sürücüsü, aracın kepçe bölümünü tepsi olarak kullandı ve köfte pişirdi. Sürücünün tuhaf yemek keyfi beğeni ve yorum rekoru kırdı. Çok sayıda kullanıcı sürücünün kepçeyle köfte pişirmesine bir anlam veremedi. Bir kullanıcı, "Sanırım hayatımda gördüğüm en tuhaf şey" yazdı. Bir başka kullanıcı ise kepçeyle köfte pişirmenin pek de sağlıklı olmadığına dikkat çekti

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Rusya'da akılalmaz görüntüler! Görenler hayatının şokunu yaşadı

Görüntü son derece tuhaf olsa da Rusya'da çekilmiş, tuhaf ve ilginç olarak sınıflandırılan birçok fotoğraf bulunuyor.