HaberlerGaleriRisk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı
Risk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak paylaşılan risk haritasında birinci sırada bulunan Çanakkale bu hafta dördüncü sıraya geriledi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma tedbirlerinin ardından Çanakkale'deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında düştüğü bildirildi.
Giriş Tarihi: 05.05.2021 13:51Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 14:01