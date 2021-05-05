Risk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı

17-23 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli olmuştu. 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 962,928'e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükselmişti.