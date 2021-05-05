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Risk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak paylaşılan risk haritasında birinci sırada bulunan Çanakkale bu hafta dördüncü sıraya geriledi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma tedbirlerinin ardından Çanakkale'deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında düştüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 14:01
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Risk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı

17-23 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli olmuştu. 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 962,928'e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükselmişti.

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Risk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı

Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan 16 Nisan'a kadar geçen süreçte 26 kat artmıştı. Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbirler alınca vaka sayılarında kısmi düşüşler yaşanmıştı.

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Risk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı

Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 854,75 ile İstanbul olurken, ikinci sırada 838,89 ile Çanakkale yer almıştı.

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Risk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı

"ÇANAKKALE'DE VAKA DÜŞÜŞ ORANI YÜZDE 50"
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 3 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çanakkale'deki vaka sayılarının yüzde oranında düştüğünü belirterek, "Çanakkale'de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor.

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Risk haritasında ilk sıradaydı! Çanakkale'de vakalar yüzde 50 azaldı

Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50. Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69'u dolu.