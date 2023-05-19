20 Mayıs 2023, Cumartesi
Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!
Bu bulmaca, zeka seviyenizi test etmek için bir IQ testi olarak oluşturuldu. Resimde karpuz parçalarını bulmanız gerekmektedir. "Burada kaç karpuz var?" sorusunu sorarak okuyucularımızı toplam karpuz sayısını bulmaya davet ediyoruz. Peki 11 saniye içerisinde resimde kaç karpuz olduğunu bulabilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 22:13
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