Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!

IQ test bulmacası son zamanlarda yoğun ilgi gören konulardan biri olmayı başardı. Bu zeka bulmacasıyla hem kendinizi test edecek hem de keyifli vakit geçireceksiniz. Sizden istenilen tek şey 11 saniye içerisinde resimde kaç tane karpuz olduğunu bulmanız. Süreniz başladı. 11, 10, 9, 8....