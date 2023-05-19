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Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!

Bu bulmaca, zeka seviyenizi test etmek için bir IQ testi olarak oluşturuldu. Resimde karpuz parçalarını bulmanız gerekmektedir. "Burada kaç karpuz var?" sorusunu sorarak okuyucularımızı toplam karpuz sayısını bulmaya davet ediyoruz. Peki 11 saniye içerisinde resimde kaç karpuz olduğunu bulabilecek misiniz?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 22:13
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Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!

IQ test bulmacası son zamanlarda yoğun ilgi gören konulardan biri olmayı başardı. Bu zeka bulmacasıyla hem kendinizi test edecek hem de keyifli vakit geçireceksiniz. Sizden istenilen tek şey 11 saniye içerisinde resimde kaç tane karpuz olduğunu bulmanız. Süreniz başladı. 11, 10, 9, 8....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!

RESİMDE KAÇ KARPUZ VAR?

Bu zihin bulmacasında resimdeki karpuz parçalarını gözlemlemeniz gerekiyor.

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Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!

Bazı karpuzlar yarım parçaya, bazıları ise dörtte üç parçaya kesilir. Bütün bir karpuz yapmak için parçaları birleştirmemiz gerekiyor.

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Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!

işte cevap...