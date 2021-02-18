Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Oruç tutan kimselerin iftarlarını yaptıktan sonra akşam namazı kılıp kılınması tavsiye edilen şu namaz bulunmaktadır. Akşam namazı idrak edildikten sonra her iki rekatta bir selam verilerek toplamda 12 rekat olan nafile namazdır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Kadir Suresi ve 12 kez İhlas Suresi okunur. Diğer bir seçenek de 1 kez Kadir, 3 kez ihlas suresi şeklinde de kılınabilir.