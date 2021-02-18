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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili bütün Müslümanlara Ramazan için sinyaller vererek, kalp atışlarının yavaş yavaş Ramazan merkezli atmasına ortam hazırlıyor. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:18
Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? İyilik ve güzelliklerin daha fazla hakim olduğu üç ayların başlamasının ardından heyecanla beklenen Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, bu gece hangi namazların kılınması gerektiğini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR REGAP KANDİLİ'NDE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?
Regaip kandilinde Allah'ın kullarını affetmesi ve günahlarını bağışlaması için bazı özel namaz ve duaların edilmesi gerekir. Önemli olan bu ibadetlerin kalpten ve içten yapılmasıdır. Kişiler ilk olarak o gün kaza namazlarını kılması tavsiye edilir. Her vakit namazının ardından kılınabildiği kadar kaza namazı kılınmalıdır.
Oruç tutan kimselerin iftarlarını yaptıktan sonra akşam namazı kılıp kılınması tavsiye edilen şu namaz bulunmaktadır. Akşam namazı idrak edildikten sonra her iki rekatta bir selam verilerek toplamda 12 rekat olan nafile namazdır. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Kadir Suresi ve 12 kez İhlas Suresi okunur. Diğer bir seçenek de 1 kez Kadir, 3 kez ihlas suresi şeklinde de kılınabilir.
Namazın bitmesinin ardından ise: 'Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.' Duası 70 defa okunur. Ardından secdeye kapanıp 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duası da 70 defa okunur. Secdeden kalktıktan sonra ise Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram. Duası da 70 defa okunur. Son kez secde edip 'Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh' duaları okunur.
Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere " Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi" denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere " subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi" denir.