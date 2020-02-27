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Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!
2020 Regaip Kandili mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resimli Regaip (Regaib) Kandili mesajları bu anlamlı günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler tarafından araştırılıyor. En güzel anlamlı Regaip Kandili mesajları sözlerini sizler için derledik. Mübarek kandil gecesi 27 Şubat günü idrak ediliyor. Regaip Kandili'nde dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Bu anlamlı günde birçok Müslüman, sevdiklerinin kandil gününü WhatsApp ve sosyal medya üzerinden paylaşıyor. En güzel anlamlı Regaip Kandili mesajları ile hem sevdiklerinizin bu özel gününü kutlayın hem de onlara kendinizi hatırlatın. İşte, en güzel ayetli hadisli Regaip Kandili mesajları sözleri!
Giriş Tarihi: 27.02.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 10:06
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