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Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!

2020 Regaip Kandili mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resimli Regaip (Regaib) Kandili mesajları bu anlamlı günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler tarafından araştırılıyor. En güzel anlamlı Regaip Kandili mesajları sözlerini sizler için derledik. Mübarek kandil gecesi 27 Şubat günü idrak ediliyor. Regaip Kandili'nde dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Bu anlamlı günde birçok Müslüman, sevdiklerinin kandil gününü WhatsApp ve sosyal medya üzerinden paylaşıyor. En güzel anlamlı Regaip Kandili mesajları ile hem sevdiklerinizin bu özel gününü kutlayın hem de onlara kendinizi hatırlatın. İşte, en güzel ayetli hadisli Regaip Kandili mesajları sözleri!

Giriş Tarihi: 27.02.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 10:06
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Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip Regaib Kandili mesajları!

Regaip Kandili mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. 2020 Regaip Kandili sözleri vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. En güzel anlamlı Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Resimli ayetli hadisli Regaip Kandili mesajlarını sözlerini sizler için derledik. Müslümanlar bu mübarek gecede ibadet etmeye daha fazla özen göstererek, bu anlamı günün faziletlerini paylaşıyor. Arapça bir kelime olan Regaib, "kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey" anlamına geliyor. İşte, sosyal medya veya WhatsApp üzerinden paylaşabileceğiniz Regaip Kandili mesajları…

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Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip Regaib Kandili mesajları!

2020 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI!

Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." bu mübarek günleri duasız geçirmemek dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.

Bir kucak sevgi, bir avuç dua, içten bir selam kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Eviniz huzur kalbiniz nur dolsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.

Şeytan senden çok uzakta, melekler başucunda olsun, duaların kabul, kederlerin son bulsun. Kandilin mübarek olsun.

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Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip Regaib Kandili mesajları!

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaip Kandilini kutlarım Allah'a emanet olun.

Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

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Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip Regaib Kandili mesajları!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

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Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip Regaib Kandili mesajları!

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.