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Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!

Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Regaip Kandili duası nedir? Regaip (Regaib) Kandili duası merak ediliyor. İslam alemi, üç ayların rahmeti ve bereketinin habercisi olan Regaip Kandili'ni ibadetlerle geçirecek. Bu hayırlı günde eller semaya açılacak, dualar edilecek. Peki, Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, kandil gecesini hayırlı geçirmek isteyenler için okunması gereken dualar…

Giriş Tarihi: 27.02.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 13:02
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Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!

Milyonlarca Müslüman huzur ve ibadet dolu Regaip Kandili'ni idrak etmenin heyecanını yaşıyor. Bu anlamlı ve özel günde camiler dolup taşacak, vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Regaip Kandili'ni dualarla geçirmek isteyenler ise Regaip Kandili duası nedir sorusuna yanıt arıyor. Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası araştırılıyor. Akşam namazından sonra 12 rekatlık nafile namazı kılınabilir. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Kadir Suresi ve 12 kez İhlas Suresi okunur. Diğer bir seçenek de 1 kez Kadir, 3 kez ihlas suresi şeklinde de kılınabilir.

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Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU KANDİL DUASI!

Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandilinde peygamberimizin okuduğu dua şu şekilde : "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

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Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

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Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

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Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!

REGAİP KANDİLİ DUASI!

Regaip Kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmeli ve Rab'dan istenmeli. Bunun için aşağıdaki Türkçe duayı da okuyabilirsiniz. Dua vakti olarak özel bir an yok. Ama eğer Regaip kandili için namaz kıldıysanız sonrasında dua etmekte fayda var.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle ) Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!