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Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Regaip Kandili duası nedir? Regaip (Regaib) Kandili duası merak ediliyor. İslam alemi, üç ayların rahmeti ve bereketinin habercisi olan Regaip Kandili'ni ibadetlerle geçirecek. Bu hayırlı günde eller semaya açılacak, dualar edilecek. Peki, Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, kandil gecesini hayırlı geçirmek isteyenler için okunması gereken dualar…
Giriş Tarihi: 27.02.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 13:02
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