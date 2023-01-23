HaberlerGaleriRecep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | İlk gün hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı? Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir?
Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | İlk gün hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı? Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir?
3 ayların ilk olan Recep ayı 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başlarken bu günün nurundan faydalanmak isteyen Müslümanlar günlerini nasıl geçirmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Tövbe kapısının sonuna kadar açıldığı bu aylarda Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve rızasını almak isteyenler vaktin çoğunluğu ibadete ayrılmaya çalışılır. İşte Recep ayında yapılması makbul zikir ve ibadetler...