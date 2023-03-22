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Haberler Galeri RAMAZAN'DA YAPILAN İBADETLER 2023 | Ramazan ayının ilk günü hangi ibadetler yapılmalı? Kılınacak namazlar, okunacak sureler...

RAMAZAN'DA YAPILAN İBADETLER 2023 | Ramazan ayının ilk günü hangi ibadetler yapılmalı? Kılınacak namazlar, okunacak sureler...

"Ramazan'da ilk gün ne yapılır?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart 2023 tarihinde tutulacak. On bir aydan daha hayırlı olan bu mübarek ayda yapılan ibadetlerin daha fazla sevap getireceğine inanılır. İlk gün yapılacak ibadeler müslüman alemi tarafından merak konusu oluyor. Peki, Ramazan'da hangi ibadetler yapılır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 14:21
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RAMAZAN’DA YAPILAN İBADETLER 2023 | Ramazan ayının ilk günü hangi ibadetler yapılmalı? Kılınacak namazlar, okunacak sureler...

11 ayın Sultanı Ramazan, bu sene de ibadetlerle geçirilecek. Müslümanlar, Ramazanın ilk gecesi ibadetleri hakkında araştırmalara başladı. Müslüman alemi bu akşam itibarıyla teravih namazını eda etmeye başlayacak. Peki, Ramazanın ilk gecesi ne yapılır, Fetih Suresi ne zaman okunur? İşte, Ramazan'da yapılan ibadetler...

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RAMAZAN’DA YAPILAN İBADETLER 2023 | Ramazan ayının ilk günü hangi ibadetler yapılmalı? Kılınacak namazlar, okunacak sureler...

RAMAZANIN İLK GÜNÜ NE YAPILIR?

Ramazan ayı zikir ayı olarak bilinmektedir. Bu ay içinde çekilecek tesbihlerin faziletleri her daim hatırlatılmaktadır. On bir ayın sultanı olan bu mübarek ayda her ibadet daha faziletli sayılmıştır. Buna göre Ramazan ilk on günü çekilecek zikir şöyle:

"YA ERHAMERRAHİMİN" - GÜNDE 100 DEFA - (EY İMAN EDENLERİN EN MERHAMETLİSİ)

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RAMAZAN’DA YAPILAN İBADETLER 2023 | Ramazan ayının ilk günü hangi ibadetler yapılmalı? Kılınacak namazlar, okunacak sureler...

Ramazanın 11. ve 20. günleri arasında: 100 defa - YA GAFFAREZ ZÜNÜ (Ey günahları bağışlayan)

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RAMAZAN’DA YAPILAN İBADETLER 2023 | Ramazan ayının ilk günü hangi ibadetler yapılmalı? Kılınacak namazlar, okunacak sureler...

Ramazanın 21. ve 30. günleri arasında: 100 defa - YA ATİKARRİKAB (Ey iyileri koruyan)

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RAMAZAN’DA YAPILAN İBADETLER 2023 | Ramazan ayının ilk günü hangi ibadetler yapılmalı? Kılınacak namazlar, okunacak sureler...

RAMAZANIN İLK GECESİ İBADETLERİ 2023

Fetih Suresi okumak:

Ramazanın ilk gecesi okunacak dua ve sureler arasında gösterilen Fetih Suresi, kişiyi sene boyu koruyacak fazileti taşıyor.

Aynı zamanda rızık, bolluk ve bereket de bu surenin faziletleri arasında.