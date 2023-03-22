Ramazan'da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin! Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli?

ZAYIFLATAN RAMAZAN DİYETİ

Oruç tutarken dengeli bir beslenme sistemini temel alan zayıflatan Ramazan diyeti, az yağlı besinleri içermektedir. Ayrıca Ramazan diyetinde bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Bu sayede sindirim sistemi çok daha iyi çalışacak ve kilo verme süreci hızlanacak. Zayıflatan Ramazan diyeti boyunca aç kalma süreci çok uzun olacağı için kilo verme durumu kolayca gerçekleşecektir. Fakat bu diyet sırasında dengeli ve düzenli beslenmek çok büyük önem taşımaktadır.