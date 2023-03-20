Ramazan İmsak VAKİTLERİ | Sahur ve iftar vakitleri ne zaman? 2023 Hatay, İzmir, Trabzon imsakiyesi...

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitleri Güneş'in doğuş ve batışına göre belirlenmektedir. İllere göre bu vakitler değişiklik gösterebildiği için her şehrin imsak saatleri farklılık gösterebilmektedir. Her Mümin kendi şehrindeki vakitleri araştırmaya başladı. İşte 2023 Hatay, İzmir, Trabzon imsakiyesi...