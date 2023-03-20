Ramazan İmsak VAKİTLERİ | Sahur ve iftar vakitleri ne zaman? 2023 Hatay, İzmir, Trabzon imsakiyesi...
Ramazan ayında sahur ve iftar vakitleri Güneş'in doğuş ve batışına göre belirlenmektedir. İllere göre bu vakitler değişiklik gösterebildiği için her şehrin imsak saatleri farklılık gösterebilmektedir. Her Mümin kendi şehrindeki vakitleri araştırmaya başladı. İşte 2023 Hatay, İzmir, Trabzon imsakiyesi...
Giriş Tarihi: 20.03.2023
16:43
2023 Hatay, İzmir, Trabzon imsakiyesi araştırılan konular arasında yer alıyor. İftar ve sahur vakitleri illere göre farklılık gösterdiği için Müminler kendi şehirlerinin 2023 Ramazan imsak vakitlerini araştırmaya koyuldu. Arama motorlarında "Trabzon sahur vakitleri", "İzmir iftar saatleri" şeklinde aratılmaları sıklık kazandı. İşte Hatay, İzmir, Trabzon imsakiye vakitlerine ilişkin detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak
HATAY 2023 İMSAKİYE
23 Mart Perşembe 05:09 06:29 12:47 16:14 18:56 20:10
24 Mart Cuma 05:08 06:27 12:47 16:15 18:57 20:11 25 Mart Cumartesi 05:06 06:26 12:47 16:15 18:58 20:12 26 Mart Pazar 05:05 06:24 12:46 16:15 18:58 20:13 27 Mart Pazartesi 05:03 06:23 12:46 16:16 18:59 20:14 28 Mart Salı 05:02 06:21 12:46 16:16 19:00 20:15 29 Mart Çarşamba 05:00 06:20 12:45 16:16 19:01 20:16 30 Mart Perşembe 04:58 06:18 12:45 16:16 19:02 20:17 31 Mart Cuma 04:57 06:17 12:45 16:17 19:03 20:18
1 Nisan Cumartesi 04:55 06:16 12:44 16:17 19:03 20:19 2 Nisan Pazar 04:54 06:14 12:44 16:17 19:04 20:20 3 Nisan Pazartesi 04:52 06:13 12:44 16:17 19:05 20:21 4 Nisan Salı 04:50 06:11 12:44 16:18 19:06 20:22 5 Nisan Çarşamba 04:49 06:10 12:43 16:18 19:07 20:23 6 Nisan Perşembe 04:47 06:08 12:43 16:18 19:08 20:24 7 Nisan Cuma 04:45 06:07 12:43 16:18 19:09 20:25 8 Nisan Cumartesi 04:44 06:06 12:42 16:19 19:09 20:26 9 Nisan Pazar 04:42 06:04 12:42 16:19 19:10 20:27 10 Nisan Pazartesi 04:41 06:03 12:42 16:19 19:11 20:28 11 Nisan Salı 04:39 06:01 12:42 16:19 19:12 20:29 12 Nisan Çarşamba 04:37 06:00 12:41 16:19 19:13 20:30 13 Nisan Perşembe 04:36 05:59 12:41 16:19 19:14 20:31 14 Nisan Cuma 04:34 05:57 12:41 16:20 19:14 20:32 15 Nisan Cumartesi 04:32 05:56 12:41 16:20 19:15 20:33 16 Nisan Pazar 04:31 05:55 12:40 16:20 19:16 20:34 17 Nisan Pazartesi 04:29 05:53 12:40 16:20 19:17 20:36 18 Nisan Salı 04:28 05:52 12:40 16:20 19:18 20:37 19 Nisan Çarşamba 04:26 05:51 12:40 16:20 19:19 20:38 20 Nisan Perşembe 04:24 05:49 12:39 16:21 19:20 20:39
TRABZON İMSAKİYE
23.03.2023 04:48 06:14 12:33 15:59 18:42 20:02*
24.03.2023 04:46 06:12 12:33 16:00 18:43 20:04 25.03.2023 04:44 06:10 12:32 16:00 18:45 20:05 26.03.2023 04:43 06:09 12:32 16:01 18:46 20:06 27.03.2023 04:41 06:07 12:32 16:01 18:47 20:07 28.03.2023 04:39 06:05 12:32 16:02 18:48 20:09 29.03.2023 04:37 06:04 12:31 16:02 18:49 20:10 30.03.2023 04:35 06:02 12:31 16:02 18:50 20:11 31.03.2023 04:33 06:00 12:31 16:03 18:51 20:12