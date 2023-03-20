Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!

Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür sorusunun cevabı araştırılıyor. Bir ibadetin yerine gelmesi için zorunlu olan ana unsurlara rükun denir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacağını söyledi. Peki orucun rükunu nedir?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.03.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 15:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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