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Haberler Galeri Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!

Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!

Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür sorusunun cevabı araştırılıyor. Bir ibadetin yerine gelmesi için zorunlu olan ana unsurlara rükun denir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacağını söyledi. Peki orucun rükunu nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 15:57
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Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!

Ramazan haliline ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Müslümanlar, Ramazan hilalinin ne zaman görüneceğine ilişkin bilgileri araştırıyor. Hem güneş battıktan sonra daha kolay görüleceği, hem de hesabın netleşeceği düşüncesinden dolayı âlimlerin büyük çoğunluğu hilâlin gündüz değil, güneş battıktan sonra görülmesine itibar edileceğini söylemişlerdir. Peki Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür?

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Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!

RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacağını söyledi.

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Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!

İşlek, yaptığı açıklamada, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

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Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini aktaran İşlek, ramazan hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

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Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!

Ramazan ayının hilali için, içtimanın Greenwich saatiyle 21 Mart günü 17.23'te, rüyetin ise 22 Mart günü 07.06'da olacağını açıklayan İşlek, Ramazan hilalinin ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülmeye başlanacağını bildirdi.