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Ramazan ayının 14. günü okunacak sureler | İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Türkçe Arapça...
On bir ayın sultanı Ramazan 23 Mart Perşembe günü başladı. 5 Nisan itibarıyla 14. günü idrak edilecek olan Ramazan-ı Şerif'in bu gününde İsra suresinin okunması tavsiye edilmektedir. Peki İsra suresinin fazileti ve önemi nedir? 105 ve 106. ayette ne anlatılmaktadır? İşte Türkçe ve Arapça okunuşu...