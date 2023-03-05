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Haberler Galeri Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...

Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...

İslam alemi için bir dönüm noktası denilebilecek kadar önemli bir yere sahip olan kandiller, Müslümanlar için af ve tövbe fırsatıdır. Mübarek üç ayların ikinci olan Şaban ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili oldukça faziletlidir. Peki Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 16:50
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Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili’nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...

Kurtuluş vesilesi Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler sorusunun cevabı araştırılıyor. Berat, Arapça "berâe/berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "mübarek gece", "rahmet gecesi" manaları kullanılmaktadır. Peki Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili’nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapça "berâe/berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şaban'ın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

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Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili’nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...

Berat gecesi için Arapça eserlerde "Şaban'ın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. (İslam Ansiklopedisi)

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Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili’nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...

Berat sözcüğünün kendisinden türediği "berae" kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 1. ayet ve Kamer suresi 43. ayet olmak üzere toplamda iki kez kullanılmıştır. Kelimenin cümleye kattığı anlam vurgusu sebebiyle Tevbe suresi besmele yerine direkt "berae" kelimesi ile başlamıştır. Yüce kitabımız Kur'an'da besmelesiz başlayan tek sure "Tevbe" olup diğer adı Berae'dir.

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Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili’nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Berat Kandili'nin ehemmiyeti, İslam âlimlerine göre iki ayrı önemli olaydan ileri gelir. Bunlardan ilki, Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına tek seferde indirilişinin bugüne tekabül ettiği yönündedir.