Profesöre deniz altında şok üstüne şok! Kurtarmak isterken neye uğradığını şaşırdı

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

O anları anlatan Gökoğlu, şunları söyledi: "Kurşun kayalıkların arasına sıkışmıştı. Balık tutsak bir şekilde duruyordu. Elektrikli olduğumuz için biraz mücadele ettik. Oltanın midesinde olduğunu gördük. Ağız bölgesinde olsa elimle çıkartırdım. Ağız bölgesinden misinayı kesip özgürlüğüne kavuşturmak istedik. Oltayı kestik, tam ayrılacakken bize özgürlüğünün karşılığında elektrik şoku verdi. Uğraşırken bekliyordum ama tam kestiğimiz anda verdi bu şoku. Teşekkürü bu şekilde yaptı. Hatta kurtardıktan sonra üstümüze de saldırırcasına geldi. O şoku yedikten sonra ister istemez ikinci şoktan kaçtım. Bir canlıyı özgürlüğüne kavuşturduk. Doğayı yaşatmak lazım, canlıyı, insanı yaşatmak lazım. Ne mutlu bize ki, bir canlıyı doğaya kavuşturup yaşamasını sağladık."

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