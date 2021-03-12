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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Profesöre deniz altında şok üstüne şok! Kurtarmak isterken neye uğradığını şaşırdı Profesöre deniz altında şok üstüne şok! Kurtarmak isterken neye uğradığını şaşırdı
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, misinaya dolanmış elektrikli vatoz balığını kurtardığı sırada elektrik şokuna maruz kaldı. Şoka giren ünlü profesör, "Kurtarmaya karşılık teşekkürü bu şekilde verdi. Hatta kurtardıktan sonra üstüme saldırırcasına geldi, o şoku yedikten sonra ister istemez ikinci şoktan kaçtım" dedi.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 17:36
Geçtiğimiz gün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altında inceleme yaptığı sırada oltaya takılı elektrikli vatoz balığı fark etti.
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Misinanın ucundaki oltayı yutan balığı kurtarmak için çakısıyla kurtarmak için harekete geçen Gökoğlu, oltayı keserek balığı kurtardı ancak tam bu sırada balığın elektrikli şokuna maruz kaldı.
Neye uğradığını şaşıran ünlü profesör, ardından balığın tekrar saldırma hareketinden son anda kurtuldu.
Vatoz balığı özgürlüğüne kavuşurken, tüm bu anlarsa sualtı kamerasına saniye saniye yansıdı.
ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
O anları anlatan Gökoğlu, şunları söyledi:
"Kurşun kayalıkların arasına sıkışmıştı. Balık tutsak bir şekilde duruyordu. Elektrikli olduğumuz için biraz mücadele ettik. Oltanın midesinde olduğunu gördük. Ağız bölgesinde olsa elimle çıkartırdım. Ağız bölgesinden misinayı kesip özgürlüğüne kavuşturmak istedik. Oltayı kestik, tam ayrılacakken bize özgürlüğünün karşılığında elektrik şoku verdi. Uğraşırken bekliyordum ama tam kestiğimiz anda verdi bu şoku. Teşekkürü bu şekilde yaptı. Hatta kurtardıktan sonra üstümüze de saldırırcasına geldi. O şoku yedikten sonra ister istemez ikinci şoktan kaçtım. Bir canlıyı özgürlüğüne kavuşturduk. Doğayı yaşatmak lazım, canlıyı, insanı yaşatmak lazım. Ne mutlu bize ki, bir canlıyı doğaya kavuşturup yaşamasını sağladık." HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN