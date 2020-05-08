Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele görüntülendi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan hastalara uygulanan prosedür ve tedavi süreci ve salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının bir günü görüntülendi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz, yaptığı açıklamada, "Devletin bu konudaki ciddi tutumu, bizi hiçbir şekilde malzemesiz ve donanımsız bırakmaması, bizim önümüzü çok açtı" dedi.