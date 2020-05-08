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Haberler Galeri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele görüntülendi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele görüntülendi

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan hastalara uygulanan prosedür ve tedavi süreci ve salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının bir günü görüntülendi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz, yaptığı açıklamada, "Devletin bu konudaki ciddi tutumu, bizi hiçbir şekilde malzemesiz ve donanımsız bırakmaması, bizim önümüzü çok açtı" dedi.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 14:06
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele görüntülendi

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan adı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesiyle değişen hastanede, Kovid-19 salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele görüntülendi

Yoğun bakım ünitesi dahil 1555 yatak kapasiteli hastanede, yeniden yapılmasının ardından 30 Mart'ta hizmete açılan yeni binada Kovid-19 tanısı alan hastaların tedavisi yapılırken, diğer hizmet binasının iki servisinde öteki branşlarda hizmet veriliyor.

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele görüntülendi

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, hastanenin acil servisine Kovid-19 şüphesiyle başvuran kişilerin ateş ölçümleri yapılıyor ve riskli olanlar enfeksiyon polikliniğine yönlendiriliyor.

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele görüntülendi

Hastalara, en son ne zaman yurt dışına çıktığı, Kovid-19 tanısı alan yakını olup olmadığı, varsa onunla temasının sorulduğu poliklinikte, kişilerin ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulgularının olup olmadığı öğreniliyor.

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele görüntülendi

Bu şikayetlerden herhangi biri bulunan ya da tomografi ve PCR testindeki ölçümleri riskli olan kişilerden, numune odasında Kovid-19 testi için boğazdan ve burundan sürüntü örneği alınıyor.