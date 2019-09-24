Plazadaki işlerini bıraktılar! Paraya para demiyorlar...

Katar'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olan Selin Varol ile İzmir'de ziraat mühendisi olan Hale Tura, kariyerlerini bırakarak plazalardan çıktı ve memleketleri Muğla'ya dönüp, babalarıyla 50 dönümlük arazide ceviz üreticiliğine başladı.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 08:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





