Plazadaki işlerini bıraktılar! Paraya para demiyorlar... Katar'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olan Selin Varol ile İzmir'de ziraat mühendisi olan Hale Tura, kariyerlerini bırakarak plazalardan çıktı ve memleketleri Muğla'ya dönüp, babalarıyla 50 dönümlük arazide ceviz üreticiliğine başladı. Giriş Tarihi: 24.09.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 08:43
Türkiye Denizcilik İşletmeleri İzmir Şube Müdür Yardımcısı Rıdvan Çolak (69), görevli gittiği ABD, Brezilya, Şili ve Peru ülkelerinde gördüğü ceviz ağaçlarının etkisinde kaldı. 1996 yılında emekli olan Çolak, memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan 50 dönümlük arazisine 1500 adet yerli ceviz fidanı dikti.
İzmir'den gelerek fidanları sulayan Rıdvan Çolak, 6 yıl sonra ağaçlarından meyve almaya başladı. Çolak'ın cevizlerini satmakta zorluk yaşadığını öğrenen kızı Selin Varol, bunun üzerine harekete geçti.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2006 yılından mezun olan Varol, Katar'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olarak çalışırken, babasının ürünlerinin satışında sıkıntı yaşaması üzerine e-ticaret sitesi kurdu.
Sitenin kısa sürede yoğun talep görmesi üzerine evli ve 1 çocuk annesi Varol, Katar'daki bir inşaat şirketindeki finans uzmanlığı görevini bırakarak babasına destek olmak için Muğla'ya döndü.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisi Fakültesi mezunu Hale Tura da ablasının doğal ortamdaki yaşantısından etkilenerek, özel bir şirketin Ar-Ge birimindeki görevinden 3 ay önce istifa etti. Varol'un eşi Katar'da, Tura'nın eşi ise İzmir'de kalarak işlerini sürdürüyor. Kız kardeşler plazalarda giydikleri döpiyesleri çıkararak şalvarlarını giydi, stiletto ayakkabılarının yerini botlar, çizmeler aldı.