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Piton saldırısı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı! İşte dehşete düşüren görüntüler

Son dakika | Bu görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu. Bir hayvanat bahçesi sahibi dev piton yılanı ile ilgilenirken, hayatının şokunu yaşadı. Saniye saniye kameralara yansıyan o anlar görenlerin ödünü kopardı. Devasa görüntüleriyle kilolarca ağırlıktaki canlıları rahatlıkla yutabilen piton yılanlarının saldırısından kurtulabilmek neredeyse imkansız. Hayvanat bahçesi sahibinin korku dolu anları herkesi şoke etti. İşte binlerce kez tıklanan o dehşet dolu anlar...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 12:34
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Piton saldırısı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı! İşte dehşete düşüren görüntüler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerce kez izlenen görüntüler, herkesin kanının çekilmesine dehşete düşmesine neden oldu.
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Piton saldırısı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı! İşte dehşete düşüren görüntüler
California'daki Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer, çürüme riski taşıyan yumurtalarını koruyan dev bir piton tarafından neredeyse yüzünden ısırılıyordu.
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Piton saldırısı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı! İşte dehşete düşüren görüntüler

DEHŞETE KAPILDILAR
Ne olduysa Jay Brewer, saklamak için dev pitonun yumurtalarından bazılarını toplamaya çalışırken oldu. Jay Brewer'ın iki buçuk milyona yakın takipçisi, adamın paylaştığı görüntülerle tam anlamıyla dehşete kapıldı.

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Piton saldırısı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı! İşte dehşete düşüren görüntüler
Brewer'ın Instagram hesabında paylaştığı video, hayvanın dişlerini açığa çıkardığını ve doğrudan adamın gözlerine doğru çok hızlı bir şekilde fırladığını gösteriyor.
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Piton saldırısı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı! İşte dehşete düşüren görüntüler
Jay hayvanın saldırısından kıl payı kaçtı ve ve şaşkınlıkla kameraya baktı. Dev pitonun saldırısından ne kadar kıl payı kurulduğunu ve ucuz atlattığını fark etti.