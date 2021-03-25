Piton saldırısı kamerada! Hayatının şokunu yaşadı! İşte dehşete düşüren görüntüler

Son dakika | Bu görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu. Bir hayvanat bahçesi sahibi dev piton yılanı ile ilgilenirken, hayatının şokunu yaşadı. Saniye saniye kameralara yansıyan o anlar görenlerin ödünü kopardı. Devasa görüntüleriyle kilolarca ağırlıktaki canlıları rahatlıkla yutabilen piton yılanlarının saldırısından kurtulabilmek neredeyse imkansız. Hayvanat bahçesi sahibinin korku dolu anları herkesi şoke etti. İşte binlerce kez tıklanan o dehşet dolu anlar...