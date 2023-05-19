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Haberler Galeri Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...

Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...

60 kilodan 53'e düşen Pınar Deniz görünüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Vatanım Sensin dizisiyle dikkatleri çeken ve yıldızı parlayan Pınar Deniz'in yeni görüntüsü görenlerin ağzını açık bırakıyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu 7 günde 6 kiloyu silip attı. İşte Deniz'i bir deri bir kemik yapan kilo verme yöntemi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 22:42
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Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60’dan 53 kiloya düşme formülü...

Pınar Deniz yeni görünüşüyle bakanı bir daha baktırıyor. 1 haftada 6 kilo veren güzel oyuncu adeta bir deri bir kemik kaldı. Düşük kilo olan kişilerin kısa sürede gözle görülür etkiler yaşaması daha zor oluyor. Ancak Pınar Deniz 1 haftada öyle bir formül buldu ki 7 günde fit görünümüne kavuştu. İşte zayıflama sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60’dan 53 kiloya düşme formülü...

Pınar Deniz'in kariyerinin daha çok başlarında olduğu yıllarda yer aldığı diziden günümüze ulaşan kareler sevenlerini şoke etti.

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Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60’dan 53 kiloya düşme formülü...

Fazla kilosuyla ve oturmamış genç yüzüyle dikkat çeken Deniz'in bu halini görenler tanıyamıyor.

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Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60’dan 53 kiloya düşme formülü...

Pınar Deniz 7 günde 6 kilo vererek 53 kiloya düşmeyi başardı.

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Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60’dan 53 kiloya düşme formülü...

İşte Pınar Deniz'in uyguladığı su diyeti hakkında tüm merak edilenler...