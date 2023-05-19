HaberlerGaleriPınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...
Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...
60 kilodan 53'e düşen Pınar Deniz görünüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Vatanım Sensin dizisiyle dikkatleri çeken ve yıldızı parlayan Pınar Deniz'in yeni görüntüsü görenlerin ağzını açık bırakıyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu 7 günde 6 kiloyu silip attı. İşte Deniz'i bir deri bir kemik yapan kilo verme yöntemi...