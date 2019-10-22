Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi...

YouTube videoları son zamanlarda milyonlarca internet kullanıcısı için vazgeçilmek eğlence araçlarından bir tanesi. Her gün milyonlarca insan kişisel zevklerine göre seçtiği YouTube videoları ile kimi zaman eğleniyor kimi zaman öğreniyor. Son zamanlarda YouTube'ta en çok ilgi gören video türlerinden birisi de YouTuber'ların pratik ipuçlarını izleyicilerle paylaştığı videolar oldu. İşte YouTube videosu milyonlar izlenen fenomenlerin elinden pratik ipuçları...