’Pes’ dedirten olay! Polisleri dövdürmek için adam çağırdı

Telefonla konuşurken tepkilerine de devam eden sürücü, "Benim kafama da sıksanız canımı da alsanız alamazsınız o arabayı yakarım gene de vermem. Arabayı vermem ben. Kur'an'a yemin ettim. Benim bu arabam hep polisler tarafından böyle oldu. Ben vermem, ben deliyim. Benim burada kafama sıksınlar, benim canımı alsınlar, ben bu arabayı vermem. Dört yıldır bu arabaya emek harcadım emek. Ben korkmam, Allah'tan başka kimseden korkmam. Dünyaya tek tabanca geldim kimseye de kendimi yedirmem. Benim kafama sıkın gene vermem benim dört yıldır emeğim var" diyerek zor anlar yaşattı.

