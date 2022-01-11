Paha biçilemiyor! 1400 yıllık birinci sınıf kalite halen daha sapasağlam

PAHA BİÇİLMEZ BİR ESER

Doç. Dr. Metin, ampulla üzerindeki Aziz Menas'ın figürüne dikkat çekerek, bunun hikayesinin de son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Dara'da kazılarda bulduğumuz bu eser en iyi buluntularından bir tanesi. Buluntunun aynı zamanda bir hikayesi var. Ampulla, antik dönemde kutsal merkezlerde hac vazifesini gören hacıların gittiği yerlerden kendi memleketlerine götürdüğü bir nevi günümüzün koku kaplarıyla benzer bir özellik taşıyor. Ortada bir aziz figürü var. İki yanında diz çökmüş develer ve en üstünde haç motifleri yer almaktadır. Bu ampullalar oldukça standart formlara sahiptir.