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Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler

Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor? Dünyanın dört bir yanında bulunan orduların, askerine verdikleri kanlı ve ölümcül eğitimler tek tek görüntülendi.Her biri adeta ölüme meydan okurcasına verilen eğitimde, bazen istenmeyen kayıplar da meydana gelebiliyor. Peki askerine en etkili eğitimi veren ülke hangisi? Türk ordusu askerine hangi eğitimi veriyor? İşte ülke ülke askeri eğitimleri...

Giriş Tarihi: 14.05.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 15:17
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Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler

Eğitim değil sanki Çin işkencesi

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Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler

Asker eğitimi her ülke için hassastır, ama bazı ülkeler bunu daha zorlu bir hale getiriyor...

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Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler

Bu inanılmaz görüntü Çin Halk Ordusu'na verilen eğitimin bir parçası.

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Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler

Gözüpek askerleri seçme işlemini kolaylaştırdığı düşünülen teknikler şaşırtıyor.

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Öyle bir eğitimden geçiyorlar ki... İşte akılalmaz yöntemler