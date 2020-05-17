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Otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor! Satın almak isteyenler oldu ama...

Zonguldak'ta yaşayan İsmail Tan, çok sevdiği arkadaşının 40 yıl önce İngiltere'den satın alıp getirdiği 1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi bakıyor. 79 yaşındaki İsmail Tan, "Aracımı benden satın almak isteyenler oldu ama aracıma o kadar kalpten bağlıyım ki benim için bir evlat gibi. Ondan ayrılmam mümkün değil" dedi.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 16:55
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Otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor! Satın almak isteyenler oldu ama...

Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde oturan 79 yaşındaki Tan'ın 40 yıl önce İngiltere'de ateşe olarak görev yapan arkadaşı Orhan Aslanoğlu, o dönem 1980 model Ford Taunus satın aldı.

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Otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor! Satın almak isteyenler oldu ama...

Türkiye'ye gelen arkadaşını ziyaret eden Tan, ilk gördüğü andan itibaren otomobili beğenerek arkadaşından satın almak istedi. Arkadaşı da kendisini kırmayarak otomobili Tan'a sattı.

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Otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor! Satın almak isteyenler oldu ama...

Kendisinde özel bir yer edinen aracı adeta gözünden sakınan Tan, yaşadığı apartmanın boş alanına garaj yaparak aracı muhafaza etti.

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Otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor! Satın almak isteyenler oldu ama...

Tan, haftada bir kez bakımı ile temizliğini yaptığı ve "evladım gibi" dediği aracına özel ilgi gösteriyor.

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Otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor! Satın almak isteyenler oldu ama...

İsmail Tan, yaptığı açıklamada, arkadaşının İngiltere'den Türkiye'ye dönerken yanında getirdiği otomobili çok beğendiğini söyledi.