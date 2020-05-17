Otomobiline 40 yıldır gözü gibi bakıyor! Satın almak isteyenler oldu ama...

Zonguldak'ta yaşayan İsmail Tan, çok sevdiği arkadaşının 40 yıl önce İngiltere'den satın alıp getirdiği 1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi bakıyor. 79 yaşındaki İsmail Tan, "Aracımı benden satın almak isteyenler oldu ama aracıma o kadar kalpten bağlıyım ki benim için bir evlat gibi. Ondan ayrılmam mümkün değil" dedi.

Giriş Tarihi: 17.05.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 16:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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