04 Mayıs 2023, Perşembe
Osmanlı'nın gözü kara neferleri! Girdiği her yeri patır patır patlatıyorlardı!
Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyunca süren hakimiyeti ve topraklarını genişletmesinin temelinde askeri dehası yatıyordu. Kendi içerisinde kolayca örgütlenerek birlik içerisinde çalışan asker ocaklarının her biri birbirinden önemliydi. Ancak içlerinden bir tanesi vardı ki gittikleri her yeri patır patır patlatıyordu. İşte Osmanlı'nın göz kara yer altı savaşçıları...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:05
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