Osmanlı’nın gözü kara neferleri! Girdiği her yeri patır patır patlatıyorlardı!

Lağımcı Ocağı İstanbul'un fethinde

Osmanlı askeri birliği içerisinde mühim yer tutan bu ocağın fetret devrini sonlandıran Çelebi Mehmet döneminde var olduğu da bilinir.

Sadece savaşta değil onarım ve inşaat alanında da varlar

Bu ocağa bağlı askerlerin hendese ve mimari alanında bilgi sahibi olması gerekmekteydi. Lağımcıların gerçekleştirdikleri iş içerisinde askeri mühendisliğin ön plana çıkması nedeniyle matematik, geometri ve mimari alanında bilgi sahibi olabilmeleri için eğitim gördüler.