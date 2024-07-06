Osmanlı’daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...

20. yüzyılın başlarında yaşanan siyasi dönüşümler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte, bazı şehirlerin ve ilçelerin adları da değiştirilmiştir. Örneğin, İstanbul'un tarihi adı Konstantinopolis, 1930 yılında resmi olarak İstanbul olarak değiştirilmiştir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki bu isim değişiklikleri, ülkenin tarihî ve kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.