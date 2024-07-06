06 Temmuz 2024, Cumartesi
Osmanlı'daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...
Türkiye'nin tarihî derin kökleri, coğrafyasındaki şehirlerin isimlerinin zamanla farklı dillerden ve kültürlerden etkilenerek değişmesine neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok şehir ve ilçenin adı, bu kültürel etkileşimler sonucunda oluşmuş ve değişmiştir. Kimsenin bilmediği 81 ilin eski isimleri ortaya çıktı. İşte memleketinizin eski adı ve tarihî yolculuğu...
Giriş: 06.07.2024 11:11 Güncelleme: 06.07.2024 11:13
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