06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Osmanlı'daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...

Türkiye'nin tarihî derin kökleri, coğrafyasındaki şehirlerin isimlerinin zamanla farklı dillerden ve kültürlerden etkilenerek değişmesine neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok şehir ve ilçenin adı, bu kültürel etkileşimler sonucunda oluşmuş ve değişmiştir. Kimsenin bilmediği 81 ilin eski isimleri ortaya çıktı. İşte memleketinizin eski adı ve tarihî yolculuğu...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 11:11 Güncelleme: 06.07.2024 11:13
  • 1
  • 13
Osmanlı’daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...

20. yüzyılın başlarında yaşanan siyasi dönüşümler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte, bazı şehirlerin ve ilçelerin adları da değiştirilmiştir. Örneğin, İstanbul'un tarihi adı Konstantinopolis, 1930 yılında resmi olarak İstanbul olarak değiştirilmiştir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki bu isim değişiklikleri, ülkenin tarihî ve kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

  • 2
  • 13
Osmanlı’daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...

AYNTAB-ANTEP

  • 3
  • 13
Osmanlı’daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...

GREKÇE ERİZA

  • 4
  • 13
Osmanlı’daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...

HATTENA

  • 5
  • 13
Osmanlı’daki Şehir İsimleri Açıklandı! Bakın eski isimler neymiş: İstanbul, Ankara, Bursa...

BOZOK