HaberlerGaleriOsmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi!
Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi!
Mohaç Savaşı ya da Mohaç Meydan Muharebesi ile ilgili detaylar özellikle tarih meraklılarının gündem maddeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi olma özelliği taşıyan Mohaç Meydan Muharebesi 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. İşte Osmanlı ordusunun düşmanını 2 saatte ezip geçtiği savaş..