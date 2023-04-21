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Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi!

Mohaç Savaşı ya da Mohaç Meydan Muharebesi ile ilgili detaylar özellikle tarih meraklılarının gündem maddeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi olma özelliği taşıyan Mohaç Meydan Muharebesi 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. İşte Osmanlı ordusunun düşmanını 2 saatte ezip geçtiği savaş..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 08:27
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Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Hilal taktiği...

Mohaç Meydan Savaşı zaferi adını altın harflerle tarih kitaplarına yazdırdı. 2 saat süren tarihi zafer ile ilgili detaylar merak ediliyor. Osmanlı Devleti'nin tarihi öneme sahip olan Mohaç Meydan Muharebesi ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. İşte dünyanın en kısa süren meydan muharebesi...

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Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Hilal taktiği...

OSMANLI ORDUSU 2 SAATTE DÜŞMANI EZDİ GEÇTİ

Mohaç Meydan Savaşı; Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macaristan Kralı 2. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında, 29 Ağustos 1526'da gerçekleşti ve iki saatte sonuçlandı.

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Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Hilal taktiği...

Mohaç Meydan Savaşı ile Macar Krallığı sona erdi, Macar topraklarının parçalanmasının ilk adımı atılmış oldu.

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Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Hilal taktiği...

Savaşın sebepleri arasında Avrupa'daki siyasî gelişmeler yer aldı.

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Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Hilal taktiği...

Belgrad'ı 927'de (1521) Macarlar'dan alan Kanûnî Sultan Süleyman, Orta Avrupa'ya yönelik olarak başlatacağı yeni askerî harekât için burayı bir üs, ileri karakol şeklinde düşünmüştü. Bir sonraki hedefi Macar Krallığı'ydı.