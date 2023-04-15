Osmanlı Devleti’nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633’ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...

ROKETİ NASIL ÇALIŞIYORDU?

Lagari Hasan Çelebi'nin roketi, ana motorun çevresinde bulunan 6 küçük motor tarafından havaya yükseltiliyordu. İlk kademede yer alan bu roketlerin yakıtı tükendiğinde, ikinci kademeyi oluşturan ve daha büyük olan ana motor devreye giriyor ve roketin daha da yükselmesini sağlıyordu.