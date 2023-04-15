15 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633'ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...

Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633'ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması, tarihteki ilk roketle dikey uçuş denemesini 17. yüzyılda gerçekleştiren Lagari Hasan Çelebi'yi akıllara getirdi. Roket adam olarak da anılan Lagari Hasan Çelebi bu denemesini 1633 yılında gerçekleştirmiştir. İşte Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 10:51
  • 1
  • 8
Osmanlı Devleti’nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633’ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...

Tarihteki ilk roketle uçuş denemesini gerçekleştiren insan olarak kabul edilen Lagari Haşan Çelebi hakkındaki detaylar gündeme geldi. 50 okka barut macunu ile dolu 7 kollu bir fişeğe binerek havalanan Lagari, 21. yüzyılda dahi büyük yankı uyandırmış durumda. Peki Lagari Hasan Çelebi kimdir? Hangi padişah döneminde roketle uçuş denemesi yapıldı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Osmanlı Devleti’nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633’ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...

Lagari Hasan Çelebi, tarihteki ilk roketle dikey uçuş denemesini gerçekleştiren kişi olarak dünya çapında tanınmaktadır. Hasan Çelebi'nin adı, Türkiye'de de uzay ve havacılık tarihinde ölümsüzleşmiştir. Lagari Hasan Çelebi'nin roketle gerçekleştirdiği deneme, tarihteki ilk insanlı uçuş denemesi olarak kayıtlara geçmiştir.

  • 3
  • 8
Osmanlı Devleti’nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633’ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...

"Roket adam" Hasan Çelebi'nin 1633'teki denemesi, kayıtlarda ilk insanlı uçuş denemesi olarak geçiyor. Hasan Çelebi, 4. Murat'ın kızı Kaya Sultan'ın doğduğu gece Sarayburnu'ndaki şenlikler sırasında uçma denemesini gerçekleştirdi.

  • 4
  • 8
Osmanlı Devleti’nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633’ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...

LAGARİ HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

Lagari Hasan Çelebi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşayan bir havacılık uzmanıdır. 17. yüzyılda yaşamış olan Hasan Çelebi, barutla çalışan iki katlı roketi 1633 yılında yapmıştır. Hasan Çelebi, roketle gerçekleştirdiği deneme sonrasında havada kaymasını sağlayan ve paraşüte benzeyen bir araç yardımıyla yavaşça denize indi. Denemeyi başarıyla tamamlayan Hasan Çelebi, daha sonra yüzerek kıyıya çıkmıştır.

  • 5
  • 8
Osmanlı Devleti’nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633’ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...

ROKETİ NASIL ÇALIŞIYORDU?

Lagari Hasan Çelebi'nin roketi, ana motorun çevresinde bulunan 6 küçük motor tarafından havaya yükseltiliyordu. İlk kademede yer alan bu roketlerin yakıtı tükendiğinde, ikinci kademeyi oluşturan ve daha büyük olan ana motor devreye giriyor ve roketin daha da yükselmesini sağlıyordu.