HaberlerGaleriOsmanlı Devleti'nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633'ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...
Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633'ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması, tarihteki ilk roketle dikey uçuş denemesini 17. yüzyılda gerçekleştiren Lagari Hasan Çelebi'yi akıllara getirdi. Roket adam olarak da anılan Lagari Hasan Çelebi bu denemesini 1633 yılında gerçekleştirmiştir. İşte Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi...