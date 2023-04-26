HaberlerGaleriOsmanlı Devleti'nin cenk meydanını yerle bir eden Serdengeçtileri! 120'şer kişilik birlikler, düşmanı böyle ezip geçiyordu! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden...
Osmanlı Devleti'nin cenk meydanını yerle bir eden Serdengeçtileri! 120'şer kişilik birlikler, düşmanı böyle ezip geçiyordu! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden...
Osmanlı Devleti'nin gözü kara serdengeçtileri sayısız savaşta kendilerini feda ederek, savaşın seyrini değiştirdi. Genellikle gönüllü yeniçerilerden oluşan serdengeçenler "bayrak" adı altında 120'şer kişilik birlikler halinde teşkilatlanmışlardır. "Ölüm eri" olarak da anılan birlikler savaşların kaderlerini değiştirmiştir. İşte Osmanlı'da gözü kara fedailer hiç düşünmeden...