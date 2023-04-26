Osmanlı Devleti’nin cenk meydanını yerle bir eden Serdengeçtileri! 120’şer kişilik birlikler, düşmanı böyle ezip geçiyordu! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden...

Serdengeçti ağası adı verilen bu kavuklu serdengeçtiler diğer askerlerden büyük saygı görürlerdi. Bunlara derecelerine göre yayabaşılık, bölükbaşılık, zağarcılık, sekbanlık, solaklık, sipahilik ve kapıcılık gibi imtiyazlı görevler verilir, kaleye ilk hücum eden ve burçlara bayrağı diken serdengeçtiye sancak beyliği tevcih edilirdi.