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Osmanlı Devleti'ne ait bu fotoğraflar sizi şaşırtacak! 100 yıllık arşivden çıktı! Tarihe ışık tutan kareler ilk kez...

Osmanlı Devleti'nin arşivleri açıldı. Tarihe ışık tutan bu kareleri ilk kez göreceksiniz. Çanakkale Savaşı, Osmanlı coğrafyasına dair çarpıcı karelerin bulunduğu fotoğraflar Amerikalı fotoğrafçı Gorge Grantham Bain'e ait. İşte Osmanlı Devleti'ne ilişkin yakın tarihimizi kare kare gözümüzün önüne getiren fotoğraflar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:15
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Osmanlı Devleti’ne ait bu fotoğraflar sizi şaşırtacak! 100 yıllık arşivden çıktı! Tarihe ışık tutan kareler ilk kez...

ABD Kongre Kütüphanesi'nde yer alan George Grantham Bain adlı Amerikalı fotoğrafçının arşivindeki Osmanlı Devleti'ne ait kareler dikkat çekti. Tarihimize ışık tutan bu kareler ilgi gördü. İşte o kareler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Osmanlı Devleti’ne ait bu fotoğraflar sizi şaşırtacak! 100 yıllık arşivden çıktı! Tarihe ışık tutan kareler ilk kez...

İşte tarihe ışık tutan kareler

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Osmanlı Devleti’ne ait bu fotoğraflar sizi şaşırtacak! 100 yıllık arşivden çıktı! Tarihe ışık tutan kareler ilk kez...
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Osmanlı Devleti’ne ait bu fotoğraflar sizi şaşırtacak! 100 yıllık arşivden çıktı! Tarihe ışık tutan kareler ilk kez...
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Osmanlı Devleti’ne ait bu fotoğraflar sizi şaşırtacak! 100 yıllık arşivden çıktı! Tarihe ışık tutan kareler ilk kez...