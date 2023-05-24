24 Mayıs 2023, Çarşamba
Osmanlı Devleti'ne ait bu fotoğraflar sizi şaşırtacak! 100 yıllık arşivden çıktı! Tarihe ışık tutan kareler ilk kez...
Osmanlı Devleti'nin arşivleri açıldı. Tarihe ışık tutan bu kareleri ilk kez göreceksiniz. Çanakkale Savaşı, Osmanlı coğrafyasına dair çarpıcı karelerin bulunduğu fotoğraflar Amerikalı fotoğrafçı Gorge Grantham Bain'e ait. İşte Osmanlı Devleti'ne ilişkin yakın tarihimizi kare kare gözümüzün önüne getiren fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:15
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