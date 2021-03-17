Ormanların kralı aslanın maymuna döndüğü o anlar! Vahşi doğandan tüylerinizi diken diken edecek görüntüler

Erkek aslanların başının etrafında görkemli bir yele bulunmaktadır. Bu görkemli ve güzel yele erkek aslan sinirlendiği zaman kabarır. Güçlü ve cesur olan aslan orman ve hayvan kralı olaran ünvan kazanmıştır. Kükrediğinde 4km uzaktan sesi çok rahat bir şekilde duyulabilmektedir. Afrika aslanları savan bölgelerde, fundalarda ve sazlıklarda hayatlarını sürdürürler. 20 bireylik sürüler halinde yaşayan bu kedileri bir ya da daha fazla erkek aslanın olduğu bir grup yönetir. Afrika aslanları günde 20 saatte uyuyarak daha çok geceleri faaliyet gösterirler.