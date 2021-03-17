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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ormanların kralı aslanın maymuna döndüğü o anlar! Vahşi doğandan tüylerinizi diken diken edecek görüntüler Ormanların kralı aslanın maymuna döndüğü o anlar! Vahşi doğandan tüylerinizi diken diken edecek görüntüler
Kuvvetli kasları ve gücüyle ormanların kralı olarak adlandırılan aslanların mücadeleye girip yenildiği hayvan neredeyse yok gibi... Ama bu kez her şey çok farklı oldu. Aç bir aslan, buffaloya saldırdı. Herkes ormanların kralı aslanın buffaloyu mağlup edeceğini beklerken bir anda öfkeli buffalo kendisine saldıran aslanı art arda vurduğu boynuz darbeleriyle maymuna çevirdi.
Vahşi doğada ender rastlanan kareler... Giriş Tarihi: 17.03.2021 02:04 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 02:04
Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Kaplandan sonra dünyanın en büyük ikinci kedisi olan aslanlar savanların en büyük yırtıcısıdır. Erkek aslanlar kuyruğu ile beraber 2,70m civarıyken ortalama 250 kg ağırlığındadır. Dişi aslanlar ise bunun neredeyse yarısıdır.
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Erkek aslanların başının etrafında görkemli bir yele bulunmaktadır. Bu görkemli ve güzel yele erkek aslan sinirlendiği zaman kabarır. Güçlü ve cesur olan aslan orman ve hayvan kralı olaran ünvan kazanmıştır. Kükrediğinde 4km uzaktan sesi çok rahat bir şekilde duyulabilmektedir. Afrika aslanları savan bölgelerde, fundalarda ve sazlıklarda hayatlarını sürdürürler. 20 bireylik sürüler halinde yaşayan bu kedileri bir ya da daha fazla erkek aslanın olduğu bir grup yönetir. Afrika aslanları günde 20 saatte uyuyarak daha çok geceleri faaliyet gösterirler.