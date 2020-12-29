HaberlerGaleriOrmanın kralı aslan yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldı! Yardımına dostu koştu
Ormanın kralı aslan yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldı! Yardımına dostu koştu
Vahşi doğanın acımasız yüzünü gözler önüne seren bir olay yaşandı. Aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele verir. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, yirmiden fazla sırtlan tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız sırtlanlara yem olmak üzere olan aslanın yardımına dostu koştu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 22:33Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 22:36