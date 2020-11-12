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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ormanda kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar bu görüntüleri izledi Ormanda kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar bu görüntüleri izledi
YouTube'da yayınlanan bu görüntüler 'vay be' dedirten türden. Son yıllarda YouTube üzerinden paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar büyük ilgi görüyor. Tek başına akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. İşte çok şaşıracağınız bir çalışma!
Giriş Tarihi: 12.11.2020 04:01
Youtube fenomeni genç adam ilginç işlere imza atmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kez toprak ve taşlarla izleyenleri şaşırtmayı bildi!