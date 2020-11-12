Ormanda kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptı ki! Milyonlar bu görüntüleri izledi

YouTube'da yayınlanan bu görüntüler 'vay be' dedirten türden. Son yıllarda YouTube üzerinden paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar büyük ilgi görüyor. Tek başına akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. İşte çok şaşıracağınız bir çalışma!

Giriş Tarihi: 12.11.2020 04:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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