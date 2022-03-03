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Önüne çıkan ne varsa yıktı geçti! Antalya'da hortum faciası: Çatılar uçtu seralar zarar gördü!

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, gece ve gündüz tüm ekipleri ile teyakkuzda kalarak yaşanan, olumsuzluklara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleri tüm birimleriyle kesintisiz görev yaptı. Ayrıca bir vatandaş ise, yarı çıplak suya girip araçların arasında kulaç attı.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 13:20
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Önüne çıkan ne varsa yıktı geçti! Antalya’da hortum faciası: Çatılar uçtu seralar zarar gördü!

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan hortum, fırtına ve sağanak hasarlara yol açtı.

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Önüne çıkan ne varsa yıktı geçti! Antalya’da hortum faciası: Çatılar uçtu seralar zarar gördü!

Serik ilçesinin Çandır Mahallesi'nde çıkan hortum Merkez Cami'nin minaresini yıktı. Minarenin üzerine düştüğü cami müezzini Emin Uygun'un evinde hasar oluştu.

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Önüne çıkan ne varsa yıktı geçti! Antalya’da hortum faciası: Çatılar uçtu seralar zarar gördü!

Ailesiyle evde bulundukları sırada bir uğultu ve ses duyduklarını belirten Uygun, "Evin tavanı indi kalktı. Minarenin göçtüğünü anladım, hemen çocuklarımı alıp evden uzaklaştım. Herhangi bir can kaybı, yaralı yok. Sadece evde hasar meydana geldi. Minare komple indi. Yarısı yerde yarısı evin üzerinde halen tehlike devam ediyor. Ev her an göçebilir." dedi.

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Önüne çıkan ne varsa yıktı geçti! Antalya’da hortum faciası: Çatılar uçtu seralar zarar gördü!

Serik Belediyesi Meclis Üyesi Ergüven Yılmaz ise saat 22.00 sıralarında şiddetli bir yağmur ve fırtına yaşandığını söyledi.

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Önüne çıkan ne varsa yıktı geçti! Antalya’da hortum faciası: Çatılar uçtu seralar zarar gördü!

Camiye yakın bir yerde oturduğunu belirten Yılmaz, "Minarenin yıkıldığını duyduk. Dışarıya çıktığımda minare yerinde yoktu. Daha sonra mahallemizi aracımla dolaştım. Bazı evlerin ve seraların yıkıldığını gördüm. Büyük bir afet atlattık. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti ama çok hasar var." diye konuştu.