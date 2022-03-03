Önüne çıkan ne varsa yıktı geçti! Antalya'da hortum faciası: Çatılar uçtu seralar zarar gördü!

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, gece ve gündüz tüm ekipleri ile teyakkuzda kalarak yaşanan, olumsuzluklara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleri tüm birimleriyle kesintisiz görev yaptı. Ayrıca bir vatandaş ise, yarı çıplak suya girip araçların arasında kulaç attı.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 13:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL