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Haberler Galeri Önce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!

Önce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!

İstanbul Ümraniye'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen cani koca, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan dini nikahlı eşine 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının acılı babası Derya Dalkoparan, "Direkt girip ağzını kapatarak kafasına ateş ediyor. Kızımı öldürüyor. Kızımı kaybettim. Ciğerimiz yanıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 11:06
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Önce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasret Dalkoparan (19), dini nikahlı kocası ve madde bağımlısı Ozan Dum'un (21) aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı. Tartışmadan birkaç gün sonra Ozan Dum, Dalkoparan'ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Dum, Hasret Dalkoparan'ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek evin içerisine daldı. Eşiyle tartışan Ozan Dum, ardından silahını çıkartarak Hasret Dalkoparan'a 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın, hayatını kaybetti.

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Önce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!

Cani koca, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. Silah seslerini duyan yenge, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan kurşunların televizyonu ve duvarları deldiği, tavanın ise kana bulandığı görüldü.

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Önce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!

"CENAZEDE AİLE YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ"
Dini nikahla eşi tarafından katledilen Hasret Dalkoparan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Alemdağ Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Dalkoparan'ın gözyaşlarına boğulan aile yakınları, fenalık geçirdi.

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Önce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!

CANİ KOCA TUTUKLANDI
18 Suç kaydı bulunan Ozan Dum, polisin detaylı çalışmaları sonucu kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Çekmeköy'de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan cani koca, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Önce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!

"ODANIN KAPISINI AÇTIĞIMIZDA, KANLAR İÇERİSİNDE ÖLDÜRÜLEREK PARÇALARA AYRILDIĞINI GÖRDÜK"
Görgü tanığı yenge Hülya Dalkoparan, "Ben evdeydim, eşim markete girmişti. Ateş ettiğini duyunca kaçarak saklandım. Eşimi aradım, eşim eve geldi. Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. İdam edilmesini istiyoruz" dedi.