Önce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!

Cani koca, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. Silah seslerini duyan yenge, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan kurşunların televizyonu ve duvarları deldiği, tavanın ise kana bulandığı görüldü.