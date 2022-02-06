HaberlerGaleriÖnce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!
Önce kurşun yağdırdı sonra kızının gözü önünde cesedi parçalara ayırdı! 19 yaşındaki hamile kadın kıskançlık cinayetine kurban gitti!
İstanbul Ümraniye'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen cani koca, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan dini nikahlı eşine 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının acılı babası Derya Dalkoparan, "Direkt girip ağzını kapatarak kafasına ateş ediyor. Kızımı öldürüyor. Kızımı kaybettim. Ciğerimiz yanıyor." dedi.
Giriş Tarihi: 06.02.2022 11:06Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 11:06