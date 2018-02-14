25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Avustralya'nın en ölümcül iki yılanı arasındaki ölüm-kalım mücadelesinin şaşırtıcı görüntüleri kayıt alına alındı.

Giriş Tarihi: 14.02.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 06:20
  • 1
  • 21
Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

İki ölümcül yılanın kavgası görenleri şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Avustralya'nın en ölümcül iki yılanı arasındaki ölüm-kalım mücadelesinin şaşırtıcı görüntüleri kayıt alına alındı.

  • 3
  • 21
Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Cumartesi günü Güney Avustralya'daki Myponga şehrinde bir kırmızı karınlı siyah yılan, zehirli kahverengi yılana saldırıp onu yedi.

  • 4
  • 21
Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Bir YouTube kullanıcısı tarafından çekilen görüntülerde, zehirli kahverengi yılan defalarca siyah yılanı ısırmasına rağmen başarılı olamadı.

  • 5
  • 21
Ölümcül yılanların şoke eden kavgası

Yaklaşık yarım saat süren tüyler ürperten kavgada siyah yılan diğerini midesine indirdi.