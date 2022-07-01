01 Temmuz 2022, Cuma
Olmaz olsun böyle evlat! Kendisine para vermeyen anne babasını 2 saat boyunca döve döve hastanelik etti
Sinop Dikmen'de Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen 78 yaşındaki annesi Fatma ve 71 yaşındaki babası Kemal Bozel'i, iki saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla öldüresiye dövdü. Yaşlı çiftin vücudunda kırıklar oluşurken, cani evlat gözaltına alındı. Fatma Bozel, yaşadığı dehşeti "Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" sözleriyle anlattı.
Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:29
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