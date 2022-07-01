Olmaz olsun böyle evlat! Kendisine para vermeyen anne babasını 2 saat boyunca döve döve hastanelik etti

'ÇOK DARBE YEDİK'

Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Akşam namazını kıldım, evin yanına geldi. Arabasına tamirat yapacaktı. 'Araban iyi oldu mu?' dedim. 'Parçalarını aldım, para yetmedi' dedi. Fakat sarhoştu. Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu. Sonra da kalktığı gibi bizi bu hale getirdi. Hiç bizi dinlemedi. Vücudumda kırıklarım var, bizi kapıya attı. Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.