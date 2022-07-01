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Olmaz olsun böyle evlat! Kendisine para vermeyen anne babasını 2 saat boyunca döve döve hastanelik etti

Sinop Dikmen'de Yaşar Bozel, kendisine para vermeyen 78 yaşındaki annesi Fatma ve 71 yaşındaki babası Kemal Bozel'i, iki saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla öldüresiye dövdü. Yaşlı çiftin vücudunda kırıklar oluşurken, cani evlat gözaltına alındı. Fatma Bozel, yaşadığı dehşeti "Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" sözleriyle anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:29
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Olmaz olsun böyle evlat! Kendisine para vermeyen anne babasını 2 saat boyunca döve döve hastanelik etti

Olay, 28 Haziran'da Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Kanlıçay köyünde yaşandı. Yaşar Bozel, aracını tamir ettirmek için annesi Fatma ve babası Kemal Bozel'den para vermesini istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi.

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Olmaz olsun böyle evlat! Kendisine para vermeyen anne babasını 2 saat boyunca döve döve hastanelik etti

KOLTUK DEĞNEĞİ VE BALTA SAPIYLA DÖVDÜ

Bunun üzerine Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olmaz olsun böyle evlat! Kendisine para vermeyen anne babasını 2 saat boyunca döve döve hastanelik etti

YAŞLI ÇİFTE RESMEN EZİYET ETTİ!

Sağlık ekipleri, Bozel çiftini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Fatma ve Kemal Bozel çifti, oğullarından şikayetçi oldu. Yaşar Bozel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Olmaz olsun böyle evlat! Kendisine para vermeyen anne babasını 2 saat boyunca döve döve hastanelik etti

'ÇOK DARBE YEDİK'

Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Akşam namazını kıldım, evin yanına geldi. Arabasına tamirat yapacaktı. 'Araban iyi oldu mu?' dedim. 'Parçalarını aldım, para yetmedi' dedi. Fakat sarhoştu. Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu. Sonra da kalktığı gibi bizi bu hale getirdi. Hiç bizi dinlemedi. Vücudumda kırıklarım var, bizi kapıya attı. Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.

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Olmaz olsun böyle evlat! Kendisine para vermeyen anne babasını 2 saat boyunca döve döve hastanelik etti

"KOLTUK DEĞNEKLERİNİ ÜSTÜMÜZDE PARÇALADI"

Oğlunun uzun süre kendilerine vurduğunu ifade eden Fatma Bozel, "Zaten beyin felci geçirdim. Koltuk değnekleri ile yürüyorum. Koltuk değneklerini üstümüzde parçaladı. Koltuk değneğinin parçası bir ara düştü. O ara aldım, savurdum. Başına geldi sanırım. Acır mıyım? Acımam. Koltuk değnekleri ile vurunca sonra gitti, odun motorunu çalıştırmaya çalıştı. Fakat çalışmadı. Bunu yapan doğurduğum evlat. O sarhoş. İşi, gücü para. Madde bağımlılığı vardı ama bırakıyordu. 'Arabanın parçaları için para lazım' dedi. Biz de 'Yok' deyince üstümüze barut gibi parladı" diye konuştu.