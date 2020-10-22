O ürünü toplamak için ölümü göze alıyorlar! Kimse farkında değildi şimdi paraya para demiyorlar! Kilosu 1.000 TL...

Antalya'da dağların bilinmeyen sırrı yeniden ortaya çıkıyor. Aydın'dan evlerini bırakarak gelen 11 işçi, 20 günde 15 çam kozalağı topladı. Hayatlarını riske atarak metrelerce yükseğe çıkan işçiler, çam kozalağının tonundan 15-20 kilo ürün elde ediyor. Çam fıstıklarını 300 liraya kadar satılırken, bu miktar baharatçılarda 1.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 18:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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