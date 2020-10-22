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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri O ürünü toplamak için ölümü göze alıyorlar! Kimse farkında değildi şimdi paraya para demiyorlar! Kilosu 1.000 TL... O ürünü toplamak için ölümü göze alıyorlar! Kimse farkında değildi şimdi paraya para demiyorlar! Kilosu 1.000 TL...
Antalya'da dağların bilinmeyen sırrı yeniden ortaya çıkıyor. Aydın'dan evlerini bırakarak gelen 11 işçi, 20 günde 15 çam kozalağı topladı. Hayatlarını riske atarak metrelerce yükseğe çıkan işçiler, çam kozalağının tonundan 15-20 kilo ürün elde ediyor. Çam fıstıklarını 300 liraya kadar satılırken, bu miktar baharatçılarda 1.000 TL'ye kadar yükseliyor.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 18:10
Aydın'dan Antalya'ya gelen 11 işçi hayatlarını riske ederek çam kozalağı topluyor. Metrelerce yükselikte bulunan çam kozalağı içinden çıkan fıstık altın değerinde. Kilosu 300 TL'ye satılan ürünün 1000 TL'ye kadar alıcısı çıkıyor. Tonundan 15-20 kilo ürün elde edilen çam fıstığını toplanması oldukça zor ve cesaret gerektiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇAM FISTIĞI ALTIN DEĞERİNDE!
Orman Bakanlığının Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde çam kozalağı toplamak için Aydın'dan 11 kişilik işçi grubu, Kum mevkiinde Doğançam, Seydiler ve Aksaz köylerinin sınırlarında bulunan ormanlık alanda fıstık çamı kozalağı topluyor.
Kendilerini 'kozalak avcıları' olarak adlandıran işçiler, kozalakları toplayabilmek için çam ağaçlarının tepesine çıkarken ekmeklerini kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor.
"EKMEK KAZANMAK KOLAY DEĞİL"
Kozalak işçiliğinin Aydın'da yaygın olduğunu, kozalak toplayan kişilerin küçük yaşta ağaca tırmandığını belirten Ramazan Ece "İşimizin tehlikesinin farkındayız. Zaman zaman kazalar da yaşıyoruz. Ama ekmek kazanmak kolay değil.
Yeri geliyor 1 veya 2 tane kozalağın olduğu ağaca tırmanıyoruz. Manavgat'ta 20 günde 15 top dolayında kozalak topladık. Bu bölgede 20 ton dolayında hasat bekliyoruz. Gerekli ilaçlama ve bakım yapılsa buradan en az 100 ton dolayında kozalak toplanır" dedi.